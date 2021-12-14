Кажуть, що наявного обсягу вугілля достатньо для забезпечення роботи енергосистеми.

В Офісі президента запевняють, що в Україні вистачить вугілля для електростанцій.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Він повідомив, що на сьогодні в роботі є 14 з 15 енергоблоків АЕС, які несуть навантаження в 12,5 ГВт потужності та виробляють щодобово 300 млн КВт/год електроенергії.

За його словами, до кінця опалювального сезону атомна енергетика забезпечуватиме 60-65% потреби в електроенергії.

Читайте такожВітренко розповів, чому "Нафтогаз" не закупляв дешевший газ навесніЩодо вугілля, то він визнав, що запаси є доволі низькі: "Зараз на складах електростанцій 450 тис. тонн. та ще 150 тис. тонн - у портах".

Цей дефіцит він пояснив глобальною економічною кризою та "агресивними діями Росії", яка заблокувала поставку вугілля залізницею з Казахстану.

Водночас він запевнив, що наявного обсягу вугілля достатньо для забезпечення роботи енергосистеми в Україні.

"Щоб поновлювати запаси вугілля, ми щомісяця імпортуватимемо від 6 до 10 кораблів з вугіллям до квітня. А на кінець цього року ми вже матимемо 800 тис. тонн вугілля на складах з врахуванням власного видобутку та імпорту з Польщі", - відзначив він.

Імпортувати це вугілля буде ДТЕК, ПАТ "Донбас-Енерго" та державна компанія "Центренерго".

Поставки вугілля в Україну

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.

3 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пройти зимовий період планується за рахунок вітчизняної атомної енергетики. Також він зазначив, що уряд координує закупівлю вугілля, а Міненерго активізує його власний видобуток. За даними Міненерго, Україна має контракти на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів з вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період. За словами президента Володимира Зеленського, цим вугіллям буде повністю закрита потреба енергетичної галузі до кінця року.

Автор: Дмитро Хилюк