Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

У Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

Також зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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Російська атака дронам на Київ 19 грудня - що відомо

19 грудня Київ зазнав кілька хвиль атак іранськими дронами Shahed. Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Через атаку в енергосистемі виник значний дефіцит потужності.

23 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки.

Водночас глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн розповіла, що Європейський союз надасть Україні допомогу у вигляді 900 генераторів та мільйона енергозберігаючих лампочок.

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