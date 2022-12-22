Володимир Зеленський подякував за підтримку всім, хто долучається до акції "Light Up Ukraine".

У найдовшу ніч 2022 року понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Вони також закликали своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень.

"Така підтримка - надзвичайно важлива для нас", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Він подякував справжнім друзям України, всім, хто долучається до акції Light Up Ukraine.

Відео дня

"Коли вимикається світло - це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви - це найгірше, що може статись. Це означає, що світло - не єдине, що хочуть забрати. Це посягання на кожну частину життя. Саме так ми живемо в Україні зараз - захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", - написав глава держави.

Акція Light Up Ukraine - що відомо

Це символічна міжнародна акція, яку проводять країни-партнери України. У різних містах світу на певний час вимикали підсвітку знакових будівель чи локацій.

Таким чином організатори прагнули привернути увагу на знищення росіянами енергетичної інфраструктури України та відсутність світла в оселях українців. Також її метою був збір коштів на закупівлю 1000 генераторів для українських лікарень.

Зокрема, на знаменитому Ніагарському водоспаді на хвилину вимкнули підсвітку на знак солідарності з жителями України. Після цього водоспад було підсвічено синім та жовтим кольорами.

Раніше стало відомо, що в польському Кракові в межах акції "Lights for Ukraine" щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку низки визначних місць.

Вас також можуть зацікавити новини: