В Україні 30 грудня вимикатимуть світло: коли не буде електроенергії

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів. Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. У компанії радять дізнаватися час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

Відео дня

Новина буде доповнюватися...

Відключення світла - останні новини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися повернути графіки погодинних відключень світла, однак через проблеми зі станом мереж довелося повертатися до екстрених відключень.

В Україні працюють над тим, щоб не обмежувати електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення електроенергії, повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, найскладнішою ситуація на Київщині залишається у Вишгородському районі, де близько 10 тисяч абонентів наразі без електрики.

Вас також можуть зацікавити новини: