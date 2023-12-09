Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей через ремонт декількох блоків ТЕС.

Сьогодні в українській енергосистемі, попри потепління та вихідний день, виник дефіцит і для його компенсації довелося залучати екстрену допомогу із сусідніх країн, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" змушений знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей.

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"Протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів, а в інших регіонах після масованих ракетних атак минулої зими", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в "Укренерго" зазначають, що, незважаючи на підвищення температури та вихідний день, рівень споживання електроенергії є високим, тож закликають укаїнців заощадливо споживати електроенергію.

Ситуація в енергосистемі - що відомо

В "Укренерго" попередили українців про складний період. Як повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, українців попереду очікують один-два напружені тижні, особливо якщо температури будуть низькими, адже в такому випадку українській генерації важко наявним складом покривати генерацію.

Водночас, за словами Кудрицького, ближче до Нового року часто споживання електроенергії падає.

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