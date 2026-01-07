Свириденко відреагувала на 'колапс' у Львові: чи можна відключати світло в лікарнях

Уряд України заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року", - зазначила Свириденко.
Вона наголосила, що відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду.
За її словами, органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.
Ситуація зі світлом - останні новини
7 січня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті вночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталося через зміну підходу до визначення критичності підприємств.
Раніше, у грудні 2025 року, уряд ухвалив низку рішень, які передбачають зменшення переліку споживачів, яким не можна відключати світло навіть в умовах дефіциту електроенергії.
Проте енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що українцям не варто очікувати на послаблення графіків відключень світла через обіцяний прем’єркою Юлією Свириденко додатковий гігават електроенергії для населення.