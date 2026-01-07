Свириденко відреагувала на 'колапс' у Львові: чи можна відключати світло в лікарнях

У Львові від електроенергії відключали частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Уряд України заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду.

Відео дня

За її словами, органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

Ситуація зі світлом - останні новини

7 січня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті вночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталося через зміну підходу до визначення критичності підприємств.

Раніше, у грудні 2025 року, уряд ухвалив низку рішень, які передбачають зменшення переліку споживачів, яким не можна відключати світло навіть в умовах дефіциту електроенергії.

Проте енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що українцям не варто очікувати на послаблення графіків відключень світла через обіцяний прем’єркою Юлією Свириденко додатковий гігават електроенергії для населення.

Вас також можуть зацікавити новини: