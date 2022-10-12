За його словами, українська влада робить все, щоб побутові та промислові споживачі України були забезпечені електроенергією.

Через обстріли російських окупантів в Україні постраждали десятки об'єктів енергетики. Для стабілізації ситуації використовуються віялові відключення електроенергії, але вже найближчими днями очікується поліпшення.

Про це розповів голова комітету Ради з питань енергетики Андрій Герус в ефірі проекту Freeдом.

"Постраждало кілька десятків об'єктів енергетики. Є ситуація складніша - наприклад, Львівська область. Те, що стосується Києва та Київської області, то тут ситуація вже налагоджується. Проводяться ремонтні та відновлювальні роботи, і ми очікуємо, що вже завтра ситуація буде легшою. Графіки виключень електроенергії або не будуть вже застосовуватися, або будуть мінімізовані", - зазначив він.

За словами Геруса, українська влада робить все, щоб побутові та промислові споживачі України були забезпечені світлом.

"Припинено експорт електроенергії в Європу, тому все робиться для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, і щоб український споживач був з електроенергією... За кілька днів відновити всі ці об'єкти неможливо, це буде довша робота, але деякі варіанти, щоб дати за резервними схемами електроенергію споживачеві, будуть знайдені. Над цим зараз працюють", - додав голова комітету.

Він сказав, що повне відновлення зруйнованої інфраструктури займе місяці, але зараз влада працює над забезпеченням населення електроенергією і зменшенням наслідків обстрілів.

Герус додав, що українці прислухалися до прохання уряду обмежити споживання електроенергії і змогли знизити його на 10%.

Ракетний терор

Вранці 10 жовтня російські окупанти здійснили атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу ЗСУ, вранці Росія випустила по Україні 84 крилатих ракети, 43 з них були знищені.

У зв'язку з ситуацією 10 жовтня розробили графік аварійних відключень електроенергії, який торкнувся Київської, Чернігівської, Черкаської областей та Житомира. Жителів цих територій попросили обмежити споживання електрики з 17 до 22 години вечора.

Наступного дня, обстріли продовжилися. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

Глава Міненергетики нашої країни Герман Галущенко заявив, що близько 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено в результаті російських ракетних ударів.

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