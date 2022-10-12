Українці пережили одні з найстрашніших днів з початку повномасштабної війни. Росіяни по всій нашій країні кровожерливо обстріляли житлові будинки, парки, історичні пам’ятки, енергетичну та транспортну інфраструктуру ракетами та бойовими дронами, сподіваючись залякати загартований війною український народ.

Ганьба російської армії на полі бою, яку побачив весь світ, не залишає путінським військовим злочинцям нічого іншого як підло відіграватись на мирному населенні. І це також всі бачать.

За останні два дні відбулася наймасштабніша атака на енергосистему України за весь час війни. Від обстрілів постраждала майже третина всіх енергоблоків. Рашисти намагались вразити по всім ланцюжкам системи: теплоелектростанціям та теплоелектроцентралям, підстанціям, лініям електропередач.

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Десятки ракет влучили в енергетичні об’єкти в 11 областях та місті Києві. Електропостачання було порушено практично по всій країні. На заході та сході електростанції були атаковані кілька разів.

Деякі мешканці багатоповерхівок навіть придумали ставити вдень на світлому місці сонячні панелі на 50 ватт разом з акумуляторами. Ввечері такий заряд дозволяє забезпечити світлом одну кімнату і навіть підзарядити телефони

Не дивлячись на це, енергетикам, фахівцям оператора об’єднаної енергомережі - "Укренерго" та місцевих обленерго вдалося за пів дня відновити енергоживлення майже на всій території України.

Більш складна ситуація зараз на Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині, де агресори вивели з ладу багато підстанцій. Поступово електроживлення повертається, проте тут введенні режими тотальної економії.

Українські енергетики демонструють дива героїзму та професіоналізму, за що всі українці їм надзвичайно вдячні!

Експерти кажуть, що якби хтось із наших європейських сусідів опинився в таких умовах, то по всій країні відбувся би масштабний блекаут, який би тривав невідомо скільки. Саме тому європейські партнери віднеслись з розумінням до того, що після жахливих ударів по енергетиці, Україна припинила експорт електроенергії в Європу, спрямував потрібну енергію внутрішнім споживачам.

Наша країна була вимушена перейти до застосування графіків аварійного відключення побутових споживачів та підприємств. При цьому, це не стосується об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Наразі графіки запроваджені у Києві та центральних областях України. Це необхідно для того, щоб знижувати навантаження у мережі та проводити ремонти пошкоджених об’єктів.

Аби зменшити аварійні відключення, українців закликали знизити споживання під час ранкових (з 7 до 11 години) та вечірніх піків (з 17 до 23 години) навантаження.

Звичайно, це не означає, що потрібно сидіти в темряві. Просто у зазначений час не потрібно вмикати потужні електроприлади. Наприклад, перенести прання на нічні години, зменшити частоту використання електрочайників, вимкнути на пару годин теплу підлогу.

Не варто забувати, що постачання електроенергії навіть з тимчасовими обмеження вартує нашим енергетикам надзвичайних зусиль

Також не варто ввечері демонструвати дива хатньої ефективності, які не встигли зробити за день: одночасно пилососити, прасувати та мити у машинці посуд. А заряджати телефони, павербанки та акумуляторні ліхтарі можна спокійно вночі.

Ті, у кого немає газової плити, мають створити запас їжі, який не потребує підігріву: кількагодинне обмеження можна, наприклад, пережити і з бутербродом. Замість холодильника частину продуктів можна тримати на балконі, бо до нас вже знову повертаються холоди.

Деякі мешканці багатоповерхівок навіть придумали ставити вдень на світлому місці сонячні панелі на 50 ватт разом з акумуляторами. Ввечері такий заряд дозволяє забезпечити світлом одну кімнату і навіть підзарядити телефони. А головне - енергія сонця безкоштовна.

Якщо темні вечорі без улюбленого телевізора пригнічують та наводять сум, можна почитати книгу. Сучасні підсвічувальні лампи на акумуляторах дозволяють читати не під свічкою, а з комфортом. Нарешті українці можуть запалити свічки, які так довго запасали останні місяці.

Сім’ї з дітьми можуть нарешті згадати, як проводити час без гаджетів, діставши з полиць настільні ігри, або запропонувавши різноманітні завдання на уяву. Можна згадати вірші, або заспівати улюблену пісню, що точно допоможе справитись із нудьгою під час відключення світла.

Поки на вулиці немає морозів, зігрітися можна завдяки теплому одягу та ковдрам.

На випадок довготривалих енергоперебоїв взимку, потрібно обдумувати більш серйозні заходи – як альтернативне опалення або навіть інше житло, про що вже багато було сказано.

Місцева влада повинна повернути в населені пункти практику вечірнього світломаскування та за можливості вимикати вуличне освітлення

Громадяни не повинні чекати, що за них хтось вирішить всі проблеми, кожен на своєму місці має підготуватись до можливих форс-мажорів.

У нинішній складний час українцям треба навчитися самостійно розумно обмежувати своє споживання, щоби не сидіти годинами без світла через аварійні відключення.

Варто визнати, що нинішній тариф на електроенергію для населення 1,68 гривень за кіловат годину штучно занижений і не заохочує економити. Ціна на світло по-суті не підвищувалась з 2017 року, і уряд пообіцяв тримати тариф до кінця війни.

В той же час в Європі на фоні енергетичного шантажу Росії за останній рік спостерігається рекордне зростання цін на електроенергію - у декілька разів. Наприклад, в Німеччині побутові споживачі платять 0,45 євро за кіловат-годину, а це майже двадцять гривень за нинішнім курсом. У Британії – 0,59 фунтів, що еквівалентно 24 гривням. У країнах східної Європи – до 0,3 євро, тобто 12 гривень за кіловат годину.

Не варто забувати, що постачання електроенергії навіть з тимчасовими обмеження вартує нашим енергетикам надзвичайних зусиль. Часто-густо ремонти електрообладнання відбуваються в режимі 24 години на 7 днів та під постійним ризиком чергового ракетного обстрілу. Іноді за наше комфортне життя, герої енергетики віддають своє.

Скоріше за все, рашисти будуть продовжувати обстріли наших міст, тому громадяни нашої країни повинні із розумінням поставитись до тимчасових обмежень енергопостачання. Місцева влада повинна повернути в населені пункти практику вечірнього світломаскування та за можливості вимикати вуличне освітлення. Ресторани, кафе, магазини та торгівельні центри мають також прибирати зайве освітлення для приманки клієнтів. Зараз важливіше запалювати на полі бою.

Коли загроза від підлих російських ударів зникне і національна економіка відновиться, ми повернемось до комфортних та стабільних умов життя. А поки, економія, винахідливість та віра у перемогу над ворогами мають стати нашими постійними "друзями".

Ганна Бредіхіна