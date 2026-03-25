Доходи Росії від нафти та газу сягнули рекорду з початку великої війни в Україні

Експортні ціни на російську нафту зросли на понад 10 доларів за барель.

Доходи Російської Федерації від експорту нафти у березні зросли до максимуму за останні чотири роки. Цьому посприяло зростання цін на "чорне золото" через війну на Близькому Сході, а також тимчасовий дозвіл США на продаж підсанкційної російської нафти.

За даними видання Bloomberg, протягом останніх трьох тижнів середні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів на день, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

"Президент РФ Володимир Путін попередив, що цей несподіваний прибуток буде тимчасовим, але наразі військовий бюджет Москви отримує значний приріст", - констатують журналісти.

Загалом за період з 22 лютого по 22 березня експорт російської нафти морем становив у середньому 3,6 млн барелів на день, що на 160 тисяч більше, ніж за період з 15 лютого по 15 березня.

Зокрема, за перші 22 дні березня постачання російської нафти до Індії зросли у середньому до 1,14 мільйона барелів нафти на день - проти 1,09 мільйона барелів на день у лютому.

Водночас обсяг російської нафти, що перебуває у танкерах у морі, залишається на рівні близько 135 млн барелів, що лише трохи менше від пікового значення.

Іншому ключовому покупцю російської нафти – Китаю - у період з 22 лютого по 22 березня відвантажували у середньому по 970 тисяч барелів нафти на добу, проти 1,18 мільйонів барелів у період з 15 лютого по 15 березня.

Ціна на російську нафту

Bloomberg з посиланням на дані новинної агенції Argus Media зазначає, що експортні ціни на російську нафту марки Urals з портів на Балтиці зросли приблизно на 10 доларів - до 61,93 долара за барель. Російська нафта з відвантаженням з чорноморських портів РФ продається по 60,22 долара.

Ціна російської нафти марки ESPO, яка постачається переважно до Китаю, зросла на 10,50 долара і склала в середньому 74,88 долара за барель. Російська нафта для Індії з доставкою до портів країни подорожчала на 12,70 долара - до 82,91 долара за барель.

Ситуація в Ірані та нафтогазові доходи Росії

Через продовження війни на Близькому Сході та майже повне блокування Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли. Станом на ранок 25 березня нафта марки Brent коштувала 96,20 долара за барель.

Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході дає можливість збільшити нафтогазові доходи РФ. За підрахунками аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки, якщо війна затягнеться до вересня, РФ може заробити до 250 мільярдів доларів.

