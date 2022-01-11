Литовська газова компанія Amber Grid завершила будівництво газопроводу GIPL, який з'єднує Литву та Польщу.
Про це в facebook повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
"Закінчилося будівництво газопроводу GIPL, що з'єднує країни Балтії та Польщу. Його протяжність 508 км і вартість майже 500 млн. євро. Потужність - 2.4 млрд м3 на рік. Балтійські країни отримають доступ до ринку газу ЄС через Польщу, а Польща отримує доступ до СПГ терміналу в Клайпеді. Європа постійно працює над інтеграцією локальних ринків, особливо в Східну Європу. Це дозволить знизити політичний тиск монопольних постачальників газу", - написав Макогон.
Як зазначили в прес-службі GIPL, газопровід має зменшити енергозалежність країн від РФ.
Орієнтовно GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) буде запущений в середині 2022 року.
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GIPL з'єднає країни Балтії та Фінляндію через естонсько-фінський газопровід Balticconnector з газовою мережею ЄС.
"GIPL дозволить учасникам газових ринків всіх підключених країн забезпечити ефективне використання інфраструктури та, при необхідності, механізму солідарності, допомагаючи один одному в поставках енергії та торгівлі зеленим газом", – заявив Нямунас Бікнюс, гендиректор Amber Grid.
Зараз GIPL перевірений на максимальне навантаження і заповнений газом.
Загальна вартість проекту - близько 500 млн євро.
Газопровід в обхід Росії:
У 2010 році Литва заявила про те, що має намір побудувати газопровід Amber, який з'єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС в обхід Росії.
У квітні 2010 року Литва і Польща подали до Єврокомісії заявку на будівництво Amber в рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж.
2 серпня 2010 року оператори газотранспортних систем Польщі та Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум з будівництва Amber.
Новий трубопровід пропускною здатністю до 5 мільярдів кубометрів газу на рік мав пройти з Литви до Польщі. Цього обсягу палива мало вистачити, щоб забезпечити потреби в газі Литви, Латвії та Естонії. Вартість проекту, який планували звершити до 2015 року, оцінювали в 600 мільйонів євро.
Паралельно влада Литви ініціювала розділ Lietuvos Dujos на транспортну і торговельну складові, також намагаючись позбутися впливу "Газпрому".
"Північний потік-2":
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.
23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.
15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.