У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років.

У турецьких родовищах уздовж узбережжя Чорного моря є енергетичні ресурси, щоб задовольнити світові потреби протягом 45 років.

Про це заявив заступник голови правлячої Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирим, повідомляє CNN Turk.

"Ми знайшли газ, у нас газу 540 млрд кубометрів. Але це тільки початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезний статок. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього", - заявив він.

За словами Йилдирима, родовище сірководню є порівняльною перевагою Туреччини.

"Так що у нас є ці ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя Чорного моря. Це майбутня порівняльна перевага Туреччини", - додав Йилдирим.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року Туреччина виявила нове родовище природного газу в Чорному морі. Попередні дослідження показали, що в новому родовищі Амасра-1 знаходяться значні запаси газу. Інших подробиць про родовище тоді не наводилося. А вже в серпні того ж року президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина знайшла у Чорному морі найбільше в його історії родовище природний газ. За його словами, родовище містить 320 млрд кубометрів газу, його розробку сподіваються почати вже до 2023 року.

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