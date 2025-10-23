Світлана Гринчук зазначила, що триває ремонт ще однієї лінії живлення ЗАЕС від української енергосистеми.

Енергетики відновили живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) від української енергосистеми, написала на сторінці у Facebook міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона нагадала, що ЗАЕС протягом місяця знаходилася у блекауті, який став десятим за час її окупації Росією. Гринчук зауважила, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

"Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська", триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна", - додала міністерка.

При цьому Гринчук зауважила, що єдиний шлях до гарантування довгострокової ядерної безпеки - повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора – Енергоатом.

Блекаут на Запорізькій АЕС - останні новини

23 вересня Запорізька АЕС втратила живлення від української енергосистем. Блекакут, за даними Мініенерго, розпочався о 16:56. Станція перейшла на роботу від дизельних генераторів.

Очільник Держатомрегулювання Олег Коріков, говорячи про відсутність зовнішнього живлення ЗАЕС, зазначав, що це може призвести до радіаційної аварії. Втім інші експерти зазначали, що ризик повторення другої "Фукусіми" був мінімальним.

16 жовтня стало відомо, що Москва може припинити вогонь задля відновлення живлення ЗАЕС від української енергосистеми. Невдовзі ремонт відповідних ЛЕП розпочався.

