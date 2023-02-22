Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

У четвер у Києві та трьох областях України світло не вимикатимуть.

Як повідомляє ДТЕК, на 23 лютого компанія "Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком", - йдеться в повідомленні.

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У ДТЕК також уточнили, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Ситуація зі світло в Україні: деталі

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає і поки не прогнозується. Ліміти споживання електроенергії на сьогодні в областях не доводилися.

Вчора у зв'язку з погіршенням погоди у Київській області можливі були аварійні відключення світла.

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