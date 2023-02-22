Повідомляється про обмеження електропостачання в 137 населених пунктах через пошкодження мереж внаслідок негоди, а також в Одесі та Одеському районі у зв'язку з ремонтними роботами.

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає і поки не прогнозується. Ліміти споживання електроенергії на сьогодні в областях не доводилися.

Як НЕК "Укренерго" зазначає в Telegram, водночас повідомляється про обмеження електропостачання в окремих населених пунктах через пошкодження мереж внаслідок негоди.

"В енергосистемі працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється в незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні", - інформують в "Укренерго".

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"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинених несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Також в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" в результаті попередніх ракетних ударів і атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, яке залишається в роботі.

У той же час в "Укренего" нагадали, що більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована більшість вітрових і сонячних електростанцій.

"Крім АЕС, інші електростанції-це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години", - зазначили в "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних та дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки в ряді областей України застосовувалися екстрені відключення світла.

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