Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів.

У зв'язку з погіршенням погоди у Київській області можливі аварійні відключення світла, повідомили у ДТЕК.

"Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів.

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Масовані удари РФ по Україні - ситуація зі світлом

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійні вимкнення електропостачання. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку по об‘єктах інфраструктури України.

Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Попри ракетну атаку РФ 16 лютого, повідомлялося, що в Україні п‘яту добу поспіль генерації електроенергії було достатньо для забезпечення потреб споживачів.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Останніми днями ситуація зі світлом в Україні помітно покращала. Завдяки накопиченим резервам відключень електроенергії вдалося уникнути у низці регіонів.

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