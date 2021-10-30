У Молдові 22 жовтня було введено надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії контракту з "Газпромом" і виник дефіцит газу.

Молдова і російський "Газпром" домовилися про продовження на 5 років дії контракту на постачання газу.

Про це повідомляє Newsmaker.md з посиланням на Міністерство інфраструктури Молдови.

Відповідно до угоди, попередній контракт між "Газпромом" і "Молдовагаз" продовжать на п'ять років з використанням формули розрахунку ціни, запропонованої молдавською стороною.

Поставки газу в Молдову, згідно з новим контрактом, почнуться 1 листопада.

Читайте також"Нафтогаз" змінив ціни на газ для населенняУ "Газпромі" зазначили, що контракт про постачання газу до Молдови продовжили "на взаємовигідних умовах".

Газова криза в Молдові

Парламент Молдови 22 жовтня ввів надзвичайний стан до 20 листопада після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії газового контракту з "Газпромом".

У Молдові спостерігається дефіцит газу в 16 млн куб. м, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті на 67%. У газотранспортній мережі тиск досяг критичного рівня, що загрожує функціонуванню газових систем.

29 держкомпанія "Оператор ГТС України" за дорученням РНБО надала екстрену допомогу Молдові, виділивши 15 млн куб. м газу.

Автор: Вікторія Токарєва