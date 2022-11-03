МАГАТЕ перевірило 3 українські об'єкти з акцентом на російську дезінформацію та не знайшло доказів про будь-яку "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що висновок МАГАТЕ про відсутність доказів щодо "брудної бомби" в Україні цілком очевидний: єдине брудне в нашому регіоні – це керівництво РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний", - зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні.

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Він нагадав, що місія організації відвідала всі ті обʼєкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу".

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних обʼєктах і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку "брудну бомбу" не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою і тероризує Україну й увесь світ", - сказав Зеленський.

Звинувачення РФ про "брудну бомбу" в Україні: що відомо

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляли про те, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу". Шойгу навіть телефонував західним колегам.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, всі заяви Росії про "брудну" бомбу, - дешевий шантаж, який все більше дратує Захід.

31 жовтня інспектори МАГАТЕ розпочали перевірку двох об'єктів в Україні на тлі звинувачень РФ про нібито виробництво "брудних бомб".

3 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МАГАТЕ перевірило 3 українські об'єкти з акцентом на російську дезінформацію та не знайшло доказів про будь-яку "брудну бомбу".