Газопостачальні компанії не мають жодного впливу на якість газу.

Часто населення скаржиться на те, що вода в чайнику довго закипає, а вогонь в конфорці горить дивним жовтим або червоним кольором. Тоді люди переконані, що винні в цьому постачальники. Але насправді газопостачальні компанії не мають жодного впливу на якість газу. За якість газу відповідає облгаз.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Треба розуміти, що колір полум'я, яким горить газ, залежить більше не від самого газу, а від умов, в яких він спалюється. Від достатнього притоку повітря в приміщення, в якому спалюється газ, від вологості цього повітря, від чистоти приладів і багатьох інших факторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо у споживача виникає обґрунтована підозра, що газ неякісний чи тиск газу в розподільній мережі неналежний, то ці питання мають вирішити фахівці облгазу.

"Як же діяти в цій ситуації? Спочатку можна подивитися, чи не забруднена газова плита. Для цього потрібно почистити сопло пальника. Робити таку чистку самостійно не рекомендується – краще зателефонувати за номером газової служби 104 і викликати фахівців", - підкреслює видання.

Також корисно провітрювати квартиру, це може допомогти розв'язувати проблему низької якості газу. Річ у тому, що блакитне паливо може погано горіти через брак кисню на кухні.

Якщо всі ці заходи не принесли очікуваного ефекту, причина поганого горіння газу полягає в недостатньому тиску в системі. За цей процес також відповідає облгаз.

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Автор: УНІАН