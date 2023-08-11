Взимку потреба в воді, газі та вугіллі значно зросте.

Українців очікує складна зима через повторення російських атак на критичну інфраструктуру, тому енергетики економлять навіть воду у річках, щоб гідроелектростанції спрацювали її взимку.

Як сказав голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, крім того Україна наразі економить всі основні енергоресурси, щоб використати їх взимку. Зокрема, газ та вугілля.

Наразі економити ресурси не складно, оскільки паралельно ідуть активні ремонти енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, тож вони і так небагато працюють.

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Проте для того, щоб українці зараз не сиділи без світла, поки електростанції готуються до зими, наша держава активно нарощує імпорт електроенергії з європейських країн, особливо у пікові години споживання ввечері.

Наприклад, за даними "Укренерго", сьогодні, 11 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови у ранкові та вечірні години максимального споживання потужністю до 650 МВт. Це дорівнює потужності декількох теплових енергоблоків.

"За рахунок імпорту українські гідроелектростанції можуть економити воду, накопичувати її, щоб восени і взимку підключити цей резерв. Також ми економимо вугілля та газ. Краще, щоб ці енергоресурси в нас залишились для зимового використання", - сказав Герус в ефірі телемарафону.

Депутат також вважає, що у нас цього року може бути складна зима. Є висока ймовірність, що взимку атаки на українську енергосистему будуть продовжуватись.

Проте енергетики до цього готуються: ремонтують обладнання, накопичують запас міцності і енергоресурси. Також буде нарощуватись імпорт електричної енергії.

Що чекає українців взимку

Як повідомляв УНІАН, останні тижні українців засмучують новинами про те, що цієї зими можливе повернення блекаутів, більше того – вони можуть стати довшими за минулорічні.

До того ж, на думку деяких експертів, існує ризик того, що у разі вимкнення електрики у домівках населення можуть виникати перебої із постачанням води та газу.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що зима може бути складнішою за минулорічну, оскільки зараз міцність української енергосистеми нижча. Українцям варто готуватися до можливих блекаутів.

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