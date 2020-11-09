Підприємці зазначають, що надмірні банківські комісії за картковими платежами вбивають спрощену систему оподаткування та малий бізнес загалом.

Український малий бізнес скаржиться не лише на впровадження реєстраторів розрахункових операцій і на складнощі, пов'язані з коронакризою, але також на серйозний тиск з боку банків і платіжних систем.

Про це заявити опитані представники малого бізнесу.

За їх словами, надмірні банківські комісії - насамперед, за картковими платежами, вбивають спрощену систему оподаткування і малий бізнес загалом.

Щоб розв'язати цю проблему, в жовтні 2020 р. в парламенті України був внесений законопроект №4178, який передбачає поступове зниження загальної комісії банків і платіжних систем за карткові платежі — до 1,5% з початку 2020 р., до 1% з липня 2021 р., і до 0,5% з початку 2022 р.

- Збільшення попиту з боку клієнтів стимулює підприємців встановлювати термінали. Але на шляху дві перешкоди: по-перше, це великі комісії банків (вище європейських у багато разів) 2-3% й більше - це багато. Ніяких переговорів з дрібним бізнесом банки не ведуть. Для мікробізнесу зазвичай умови гірші, ніж для великих корпорацій, - зазначила екс-голова Державної регуляторної служби (2015-2019 рр.) Ксенія Ляпіна.

Друга, не менш важлива перешкода - це недовіра малого бізнесу до банків.

- Сьогодні мікробізнес не довіряє банкам, адже його вклади нічим не гарантовані. У 2015 році багато хто втратив гроші та сьогодні воліють готівковий розрахунок, - підкреслила Ксенія Ляпіна.

- З одного боку потрібно підтримувати банки. А з іншого - трохи стримати їх апетити. Я завжди була противником втручання держави в ринок, але сьогодні ринок банківських послуг має серйозні перекоси. І це той випадок, коли законодавче (прим. - законопроект №4178) регулювання виправдане і доречне - підсумувала Ксенія Ляпіна.

З нею згодна і голова Всеукраїнського об'єднання» Фортеця", народний депутат України VII та VIII скликань Оксана Продан, яка багато років активно займалася питаннями малого бізнесу.

- Відсоток комісії при безготівковому розрахунку значно зменшує можливість застосування спрощеної системи оподаткування, єдиного податку підприємцями, робить ціни товарів і послуг неконкурентними. А значить, малий бізнес втрачає свої позиції на ринку - заявила Оксана Продан.

За її словами, "банки не готові йти на поступки та відмовлятися від відсотків навіть для системних проектів у комунальній сфері, де вони отримали б додаткові великі обсяги коштів".

- Я однозначно підтримую зниження розміру комісії. Це стимулює ширше застосування платіжних терміналів, що буде зручно і покупцям, і продавцям - впевнена Оксана Продан.

Наявність проблем у цій сфері підтвердили й багато керівників малих підприємств.

- Ми працюємо з продуктами харчування і сигаретами, чиста націнка на яких мінімальна - близько 4%. На ринку продуктів дуже висока конкуренція, тому комісія банків і платіжних систем надає серйозне навантаження на нас. У нас 26 POS-терміналів. Ми вели тривалі переговори з банком, навіть закрили рахунки в інших банках, отримали знижку на еквайринг до 1,9%. Але діяла вона лише два місяці! Після цього представники банку повідомили про підвищення комісії до 2,2%. Це дуже складно для нас - розповіла про проблему директор з розвитку мережі магазинів "Щедрий кошик" Анна дудка.

За її підрахунками з 2 мільйонів гривень обороту мережа змушена платити банкам близько 50 тисяч гривень.

- Я підтримую поступове зниження розміру комісії до 0,5%. Це дасть нам можливість вижити в кризу - платити оренду, зарплати - і розвиватися - впевнена Ганна дудка.

Про аналогічну ситуацію розповідає і директор ресторану "публіцист" Наталія Петрук.

- Комісія з еквайрингу, яку ми платимо з кожної оплати банківською карткою, становить 2%. Ми не пробували вести переговори з банком з приводу зменшення комісії, у нас немає такого досвіду. Але можливість її зниження має для нас велике значення, оскільки найчастіше клієнти розраховуються з нами за допомогою платіжних карток і спеціальних онлайн-додатків - пояснює Наталія Петрук.

Вона також підтримує законопроект № 4178.

- Зменшення процентної ставки по еквайрингу - важливий крок для підтримки українського малого бізнесу, особливо в період карантину, - впевнена директор ресторану Н.Петрук.

Нагадаємо, в країнах Євросоюзу комісія з карткових платежів обмежена законодавчо-директивами ЄС - не більше 0,2% для дебетних карт, і не більше 0,3% - для кредитних.

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Автор: УНІАН