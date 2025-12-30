Найвідоміша криптобіржа зупиняє виведення коштів на картки українців

Можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін.

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance розіслала користувачам в Україні попередження про зміну деяких правил роботи, зокрема з фіатними каналами, та призупинку надання низки послуг.

Як пише фінансовий портал "Мінфін", найболючіша зміна для користувачів – тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.

Що припинило працювати з 29 грудня:

виведення на картки: тепер неможливо вивести кошти безпосередньо на картки VISA/MasterCard. Ця функція призупинена до окремого повідомлення;

періодичні покупки (Recurring Buy): автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти більше не виконуватимуться;

лімітні ордери на купівлю (заявки, в яких користувач заздалегідь задає максимальну ціну і купує актив лише тоді, коли ринкова ціна опускається до цього рівня або нижче): встановлені лімітні заявки на придбання активів за фіат також скасовано.

При цьому біржа наголошує, що можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін. Наразі доступні:

депозити та купівля: через картки VISA/MasterCard (тільки вхідні транзакції);

Apple Pay та Google Pay: працюють для поповнення рахунку;

SWIFT-перекази: доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.

Зазначається, що популярний платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро, злотим та іншими валютами, також є у списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням, його повноцінна робота для депозитів та зняття очікується лише з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести кошти, доведеться користуватися SWIFT-переказами або шукати альтернативні шляхи (наприклад, P2P-торгівлю, якщо вона доступна для їхнього регіону), оскільки прямий вивід на карту заблоковано.

Довідка УНІАН. Фіатні канали в Binance - це офіційні способи вводити та виводити звичайні гроші (фіат) - гривню, долар, євро тощо - між банками/платіжними системами і акаунтом Binance (банківські перекази, банківські картки, локальні платіжні сервіси)

У грудні стало відомо, що британський необанк Revolut зупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого банківського законодавства. Протягом 60 днів користувачі матимуть змогу вивести кошти з рахунків.

Усі відкриті позиції в криптовалюті та металах необхідно продати до дати закриття рахунку. У випадку, якщо це не зробить користувач, установа сама їх продасть, конвертує виручку у звичайну валюту і зарахує суму на основний рахунок користувача.

