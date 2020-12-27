Станом на 13 годину за київським часом один біткойн коштував 28 040 доларів США.

Біткойн під час торгової сесії за добу подорожчав на 13,2%, до 28 040 доларів США, таким чином оновивши історичний максимум за всю історію існування цієї криптовалюта.

Читайте такожШвеція вивчає можливість переходу на цифрові валюти

Про це свідчать дані порталу CoinDesk, станом на 13 годину за київським часом.

Згідно з даними порталу, в порівнянні з останнім днем 2019 року біткойн зріс на 287%.

Довідка УНІАН

Біткойн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений у 2008 році Сатосі Накамото, і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

2 серпня 2020 року біткойн вперше у 2020 році піднявся до 12 тисяч доларів, а 19 грудня 2020 року курс піднявся ще вище, до 24 тисяч доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна