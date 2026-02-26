Ціни на мідь несподівано пішли вниз: скільки коштує метал сьогодні

Запаси міді в Китаї в період свят були більшими, ніж зазвичай.

Мідь несподівано пішла вниз у четвер, 26 лютого. Інвестори очікували відновлення попиту з боку промислових споживачів у Китаї після святкування Місячного Нового року.

Видання Bloomberg пише, що станом на 4:47 за київським часом ціна на мідь впала до 13 212,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 13,21 долара.

Відзначається, що ф'ючерси на Лондонській біржі металів подешевшали на 0,4% на початку азіатських торгів. Це поклало кінець дводенному зростанню, чому сприяли 10%-ві глобальні мита президента США Дональда Трампа, які фактично знизили мита на товари, що поставляються в Штати з азіатських країн.

"Промислові метали зараз відчувають брак нових факторів зростання", – сказав трейдер KS Commodities Ltd Асес Чжоу.

При цьому він зазначив, що багато китайських виробників відновлять роботу тільки на початку наступного місяця.

Запаси міді в Китаї в період свят також були більшими, ніж зазвичай. Крім того, запаси на складах також зростають, що свідчить про млявий фізичний попит після того, як ціни піднялися до рекордного рівня в кінці січня, чому сприяли зміни в торговельній політиці США і перебої в роботі рудників.

Ціни на метали - останні новини

24 лютого ціни на недорогоцінні метали зросли, зокрема, мідь. Цьому сприяло відновлення роботи китайських ринків після святкування Місячного Нового року і оптимізм трейдерів у зв'язку з можливим зниженням мит США.

При цьому 25 лютого ціни на золото зросли на 1%. Інвестори знову звернули увагу на безпечні активи через невизначеність щодо мит після рішення Верховного суду США, який скасував ряд заходів президента Дональда Трампа.

