З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14% попри те, що в країні триває війна / Ілюстрація REUTERS
Держава виконує всі зобов'язання з виплати пенсій та заробітних плат робітникам бюджетної сфери.
Про це під час свого відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.
"Держава всі свої зобов'язання виконує. Проіндексовані пенсії вже у людей, зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14% попри те, що в країні триває війна.