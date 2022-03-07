Про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення.

Держава виконує всі зобов'язання з виплати пенсій та заробітних плат робітникам бюджетної сфери.

Про це під час свого відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Держава всі свої зобов'язання виконує. Проіндексовані пенсії вже у людей, зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", - сказав він.

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