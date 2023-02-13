Європейська комісія може запропонувати санкції щодо більшої кількості банків.

ЄС збирається запропонувати нові санкції проти банківської системи агресора. Обмеження можуть зачепити чотири банки.

Як зазначається в матеріалі Bloomberg, Європейська комісія може запропонувати санкції щодо більшої кількості банків, але деякі країни виступають проти цього кроку, кажуть люди.

Як йдеться в матеріалі, ЄС навряд чи націлиться на російську атомну енергетичну компанію "Росатом" в рамках цього пакету заходів, тому що проти цього виступають кілька держав-членів.

Відео дня

Як уточнює Politico, в підготовлюваний Євросоюзом (ЄС) десятий пакет санкцій можуть включити близько 130 фізичних і юридичних осіб. Обмеження можуть торкнутися чотири банки, включаючи Альфа-банк. Крім того, очікується, що ЄС введе заборону на експорт в РФ вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів.

10-й пакет санкцій проти агресора

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: