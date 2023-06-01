Щоквартально на рахунках в Індії залишатиметься 2-3 млрд дол. у рупієвому еквіваленті, які Росія не зможе використовувати.

Продаючи нафту Індії Росія змушена накопичувати до мільярда доларів щомісяця в рупіях, які залишаються заблокованими за межами країни.

Як повідомляє Bloomberg, більшість готівки, яку агресор не може конвертувати, належить "Роснефти". Найбільший російський експортер сирої нафти володіє майже 50% акцій Nayara Energy Ltd., другого за величиною нафтопереробного підприємства Індії.

На сьогоднішній день Росія отримує надлишок рупій, що мають обмежену конвертованість, а тому російським експортерам важко вивести її за кордон, і валюта просто осідає на банківських рахунках.

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Як йдеться в матеріалі, щокварталу на рахунках в Індії залишатиметься 2-3 млрд дол. у рупієвому еквіваленті, які Росія не зможе використовувати.

Агресор знову почав обговорювати питання вкладення цих рупій на індійському ринку капіталу. А також розглядає можливість вкладення рупій в індійські інфраструктурні проекти в обмін на частки в акціонерному капіталі.

Хінді русі бхай бхай

Гасло радянсько-індійської дружби у 1950—1980-ті роки, яке офіційно пропагувалося обома сторонами. Було проголошено М. С. Хрущовим на мітингу в Бангалорі 26 листопада 1955 року. Дослівно перекладається як "Індійці та росіяни – брати".

Російська нафта та позиція Індїї

За останній рік Росія стала провідним постачальником нафти в Індію, врегулювавши більшу частину торгівлі в національній валюті і перенаправивши поставки на схід, оскільки Європа відмовилася від закупівель після початку війни РФ проти України.

Путін потрапив у пастку, оскільки Росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити. Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії.

Станом на 4 травня 2023 року Росія не змогла узгодити валюту, за яку Індія могла б купувати у агресора дешеву нафту. Росія хоче, щоб їй платили в китайських юанях або будь-якій іншій валюті, але не в рупіях. Москва відмовилася приймати оплату в рупіях.

Російські банки почали відмовлятися від отримання рупій. Вони не хочуть накопичення надлишків індійської валюти. Через це буксує механізм торгівлі в нацвалютах. Хоча індійський ЦБ схвалив відкриття коррахунків в рупіях російським банкам, великі угоди не проводяться. Використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона.

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