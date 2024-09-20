Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 45,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 20 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,75 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 46,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,73 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 2 копійки і складає 46,62 грн/євро (курс продажу – 46,45 грн/євро).

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Національний банк України встановив на п'ятницю, 20 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 46,24 грн/євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до кінця вересня на валютному ринку не варто чекати істотних курсових змін. Він зазначив, що очікуваний курс на 1 жовтня навряд чи буде вищим за 41,3 грн/дол., тобто порівняно із серпнем девальвація у вересні буде до 0,6%.

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