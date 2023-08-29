На думку голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, у вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитних та кредитних продуктів суттєво зміняться.

У вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитів та кредитних продуктів суттєво зміняться.

Ситуація в економіці вперше за 1,5 року війни дає змогу зробити зважені та аргументовані оптимістичні прогнози, йдеться у переданому УНІАН коментарі голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова.

"Очікується, що до кінця року ВВП зросте до 2,9%, інфляція не перевищить 10,8%, облікова ставка буде знижена до 20-18%, накопичені потужні міжнародні резерви у $42 млрд. Всі ці фактори спонукатимуть банківський сектор до активного розвитку", - вважає експерт.

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Так, на думку банкіра, у вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитних та кредитних продуктів суттєво зміняться:

середні ставки за "комерційними" іпотечними програмами залежно від умов кредиту (терміну погашення та суми першого внеску) можуть знизитися в середньому на 3-5%;

середні ставки за гривневими депозитами з розміщенням від 3 міс. до 6 міс. будуть знижуватись до рівня 14% з "чистим" прибутком до 6% річних;

середні ставки на гривневі вклади з розміщенням від 6 міс. до 1 року знизяться до 15-16%;

середні ставки за автокредитами на нові авто скоротяться на 3-5% - нарахування для клієнтів, залежно від розміру першого внеску та терміну кредиту, складуть до 3-11% річних.

За півтора-два місяці, як прогнозує фахівець, в сегменті іпотечного кредитування комерційні банківські програми потенційно зможуть скласти конкуренцію державній програмі "єОселя", а кількість виданих іпотечних кредитів може зрости майже вдвічі — до 900-1000 кредитів на місяць (для порівняння за даними НБУ, у червні сумарна кількість виданих іпотек за програмою "єОселя" та за власними програмами банків склало 527 кредитів). Також очікується поновлення іпотечних програм в щонайменше в третині банків (наразі активні іпотечні програми діють лише в 5 банках).

"Звісно наразі неможливо врахувати воєнні ризики, можливі наслідки терористичних атак ворога та їхній вплив на економіку, на суспільні настрої. Проте керівники банків налаштовані досить оптимістично: економіка зараз досить міцна, щоб вдало пройти осінньо-зимовий період", — резюмував Мамедов.

Відсоткові ставки в Україні

У липні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, це стало першим зниженням з червня минулого року, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитра Замотаєва, до вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися із 21% до 19%, в той час, як ставки по доларовим вкладенням зростуть. На думку банкіра, до кінця року розмір облікової ставки може скоротитися до 20%, що, в свою чергу, призведе до зниження ставок за гривневими депозитами для українців.

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