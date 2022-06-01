Якщо до війни люди заробляли за кордоном і надсилали гроші в Україну, то тепер українські сім'ї родини витрачають гроші переважно в Європі.

Радник керівника офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов вважає, що тиск на національну валюту знизиться, коли українці, які виїхали за кордон, повернуться додому.

Про це він сказав під час інформаційного телемарафону.

За словами Мілованова, під час війни завжди є тиск на валюту.

"Зараз багато грошей йде з України на підтримку людей, які поїхали. Тобто люди отримують зарплату або мають заощадження, але, на жаль, через війну змушені витрачати їх в Європі, або в США, або в Лондоні", - сказав він.

Милованов зазначив, що якщо до війни фінансовий потік йшов навпаки: тобто люди заробляли за кордоном і надсилали гроші в Україну, то тепер українські сім'ї витрачають гроші в основному в Європі.

На переконання експерта, це є головним чинником тиску на валюту.

"Тому з часом люди будуть повертатися, і цей тиск буде зменшуватися", - вважає він.

Милованов додав, що зниженню тиску на національну валюту також сприятиме розблокування портів і відповідно відновлення експорту українських товарів, що призведе до надходження валютної виручки.

Курс під час війни:

Офіційний курс гривні до долара був зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол з 24 лютого 2022 року.

На 1 червня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 35 копійок – до 36,00 грн/дол. у порівнянні з попереднім показником.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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