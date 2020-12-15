Добробут українців може зрости на 7,6% у разі досягнення Україною високого рівня цифровізації.

Добробут українців може зрости на 3,6-7,6% у разі досягнення Україною високого рівня цифровізації та регуляторного зближення з Європейським Союзом у питанні створення єдиного цифрового ринку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в результатах дослідження "інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС: потенційні економічні переваги", представлених сьогодні на прес-конференції в Києві.

Згідно з дослідженням, ВВП України у разі досягнення такого рівня цифровізації може зрости на 12,1%.

Автори дослідження підкреслили, що збільшення рівня цифровізації на 1% призводить до зростання ВВП України на 0,42%.

Крім цього, досягнення високого рівня цифровізації та регуляторного зближення з ЄС може збільшити обсяги експорту товарів з України до Євросоюзу на 11,8-17% (на 2,4-3,4 мільярда доларів), обсяги експорту послуг – на 7,6-12,2% (на 302-485 мільйонів доларів).

Своєю чергою, імпорт товарів з ЄС може збільшитися на 17,7-27,7% (на 4,1 – 5 мільярдів доларів), імпорт послуг - на 5,7-9,1% (на 191-305 мільйонів доларів).

Зазначається, що ключовими перевагами створення єдиного цифрового ринку з ЄС є: зниження транскордонних бар'єрів для цифрової торгівлі, зменшення торгових витрат, ефект економії від масштабу зростання конкурентноздатного бізнесу, а також зниження вартості, збільшення кількості та покращення якості цифрових продуктів.

У дослідженні йдеться, що на сьогодні більшість бар'єрів у сфері торгівлі цифровими продуктами між ЄС і Україною сконцентровані в питаннях платіжних систем, транскордонних транзакцій, захисту прав інтелектуальної власності та інших обмежень у сфері торгівлі.

Авторами дослідження виступили Міністерство цифрової трансформації, Український центр європейської політики та Центр аналізу міжнародної торгівлі при Київській школі економіки.

Що цьому передувало

У жовтні Мінцифри повідомило, що інтеграція України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу може забезпечити зростання української економіки до 5% ВВП, а також сприяти збільшенню торгового обороту між сторонами.

Інтеграція передбачає наступні етапи: регуляторне зближення українського законодавства з Європейським; зменшення транскордонних бар'єрів у торгівлі цифровими продуктами та розширення доступу України до онлайн-ринків та цифрових технологій ЄС.

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Автор: Павло Степанець