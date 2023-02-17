Він передбачає створення державного матеріального резерву і окремо-мобілізаційного резерву.

Кабінет міністрів схвалив новий законопроект "Про державні резерви".

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що формування резервів буде проходити за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна.

"Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо-мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв - це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми тощо", - сказав він.

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"Головна мета - зробити так, щоб наша країна була в будь-який проміжок часу забезпечена всіма першочерговими речами", - заявив він.

Держбюджет-2023

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Бюджет-2023 планувався з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

14 лютого Кабмін схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

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