Канада розширить існуючі санкції щодо нафтового, газового та хімічного секторів.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір ввести нові антиросійські санкції.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Канади.

"Канада має намір ввести нові санкції проти нафтового, газового, хімічного і промислового секторів Росії. Ми непохитні у своїй підтримці України.... Канада не послабить тиск на російський режим", - йдеться в повідомленні.

У МЗС країни заявляють, що Канада розширить існуючі санкції щодо нафтового, газового і хімічного секторів, включаючи промислове виробництво. Нові обмеження заборонять канадським службам сприяти виробництву товарів у цих галузях.

Нові санкції стосуватимуться наземного і трубопровідного транспорту, а також виробництва металів і транспорту, комп'ютерного, електронного, електричного і машинного обладнання.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включав відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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