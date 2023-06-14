З початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ.

Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування під час повномаштабної війни Росії проти України допомагало російській державній компанії "Росатом" будувати 5 АЕС у різних країнах.

Як повідомляє Служба безпеки України, викрито масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах світу.

"Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві", - йдеться у повідомленні.

Водночас, київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатому".

"Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом". При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" здійснювали у режимі онлайн", - сказано у повідомленні.

При цьому, за оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму майже 42 млн гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Також під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

"Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі", - наголошується у повідомленні.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.

Війна в Україні та "Росатом"

Російська держкорпорація з атомної енергетики "Росатом" причетна до постачання російській військовій промисловості компонентів і технологій, а також сировини для ракетного палива.

В січні 2023 року стало відомо про те, що "Росатом" ввозить до РФ сировину і електроніку для російської армії в обхід санкцій. "Росатом" пропонував постачати товари російським військовим частинам і виробникам зброї, які перебувають під санкціями.

Серед товарів, які дочірні компанії "Росатому" запропонували надати російській оборонній промисловості, є оксид алюмінію - важливий компонент ракетного палива. Інші товари включають літій-іонні батареї для танків, систем протиракетної оборони та іншого озброєння; технології 3D-друку; та хімічні сполуки, що застосовуються в авіаційній та ракетній техніці.

12 червня 2023 року у МЗС назвали "цинічні" причини, чому ЄС не вводить санкції проти "Росатому".

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