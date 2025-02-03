Банк отримав 4,4 мільярда євро прибутку, який застряг у Росії.

Австрійський Raiffeisen Bank International AG заробляє на фірмах, що працюють зі збройними силами Володимира Путіна. Російський підрозділ банку отримав понад 620 тисяч доларів від хімкомпанії "Юніхім" у 2024 році.

Видання Bloomberg пише, що різка перебудова економіки РФ після вторгнення в Україну втягнула велику кількість цивільних компаній у ланцюжки військових поставок.

Оскільки Raiffeisen не покинув Росію одразу після вторгнення, тепер він, по суті, застряг у країні. Акції компанії впали 3 лютого на 6,4%.

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Позиція банку

Водночас представник банку заявив, що фінустанова дотримується всіх санкцій щодо російських організацій.

"RBI впровадив системи, інструменти та процедури моніторингу та перевірки, щоб гарантувати, що всі транзакції та ділова активність належним чином контролюються на предмет суворого дотримання застосовного санкційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Поки російські військові знищували критичну інфраструктуру України та вбивали українців Raiffeisen отримав понад 1 мільярд євро прибутку від свого російського підрозділу в перші три квартали. Це склало майже 50% від прибутку всієї групи і більш ніж удвічі перевищило доходи підрозділу за два роки до вторгнення. За той самий період банк виплатив до бюджету РФ 277 мільйонів євро податків.

Проте банк втягнутий у путінську військову економіку і не може перевести активи в материнську компанію в Австрії. Запроваджені Москвою обмеження на рух капіталу означають, що Raiffeisen не може отримати доступ до прибутку і вже накопичив 4,4 мільярда євро, що застрягли в РФ.

Усі організації, що працюють у Росії, регулюються центральним банком у Москві та вважаються російськими підприємствами, що ускладнює процес розриву зв'язків, навіть якщо вони потрапили під санкції або працюють із військовими. Російське законодавство дозволяє закривати рахунки тільки в окремих випадках і не визнає санкції.

Австрійський кредитор каже, що вже три роки намагається покинути Росію. На нього чинять тиск американські регулятори та Європейський центральний банк, вимагаючи прискорити вихід. Raiffeisen також керує одним із найбільших банків з іноземним капіталом в Україні.

Що відомо про компанію "Юніхім"

"Юнихим" постачала кислоти російській фірмі "Равенство", яка перебуває під санкціями, зокрема для держпроєкту, який займається розробкою та модернізацією платформ і боєприпасів для багатозарядних ракетних систем і плануючих бомб.

За даними Мінфіну США, "Рівність" розробляє і виробляє навігаційні радіолокаційні системи. Компанія є підрозділом держконцерну "Граніт-Електрон", що перебуває під санкціями, який виробляє ключові елементи ракетних систем, як-от системи автоматичного управління, і системи РЕБ для військово-морського флоту Росії.

Зі свого боку "Граніт-Електрон" пов'язана з АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння", державним оборонним конгломератом, який виробляє системи озброєння для армії РФ. Усі три компанії раніше потрапили під санкції США незабаром після російського вторгнення, а також під обмеження ЄС.

Raiffeisen Bank у Росії - останні новини

Австрійський банк залишився однією з небагатьох великих західних компаній, які досі продовжують працювати в Росії, незважаючи на численні обіцянки піти з ринку держави-агресора. Через це банк уже опинився на межі прямих санкцій з боку США та ЄС.

Таке тривале перебування в Росії після початку повномасштабної війни в Україні нескладно пояснити. Чистий прибуток банку на російському ринку зростає небаченими темпами і становить левову частку сукупного прибутку всієї банківської групи.

Пізніше російський суд заблокував Raiffeisen Bank International продаж акцій його російської філії. Як заявили в банку, тепер вони не можуть позбутися своєї контрольної частки в цьому підрозділі.

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