Продаж пакету акцій заблокували через суперечку із олігархом Олегом Дерипаскою.

Російський суд заблокував Raiffeisen Bank International продаж акцій його російського філіалу. Як заявили в банку, тепер вони не можуть позбутися своєї контрольної долі в цьому підрозділі, пише The Wall Street Journal.

"Це ускладнює процес продажу, в якому RBI прагне продати контрольний пакет акцій АТ "Райффайзенбанк", і неминуче призведе до подальших затримок", — заявили в банку.

Рішення російського суду ухвалено у справі про господарську суперечку між фірмою Rasperia Trading, якою володіє російський олігарх Олег Дерипаска, та будівельною компанією Strabag, якою частково володіє російський підрозділ Raiffeisenbank. Однак у банку наголошують, що в самій судовій справі, ані глобальний Raiffeisen Bank, ані його російський підрозділ ні в чому не звинувачуються і взагалі не є стороною у справі.

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Raiffeisen Bank заявив, що намагатиметься скасувати рішення суду всіма законними засобами.

Raiffeisen Bank в Росії

Як писав УНІАН, австрійський банк Raiffeisen залишився однією з небагатьох великих західних компаній, які досі продовжують працювати в Росії попри численні обіцянки пити з ринку держави-агресора. Через це банк вже опинився на межі прямих санкцій з боку США та Євросоюзу.

Таке тривале перебування в Росії після початку повномасштабної війни в Україні нескладно пояснити. Чисті прибутки банку на російському ринку зростають небаченими темпами і складають левову частку сукупного прибутку усієї банківської групи.

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