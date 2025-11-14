Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 14 листопада, знизився на 3 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 14 листопада зріс на 24 копійки і складає 49,26 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро п'ятницю також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 23 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 14 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: