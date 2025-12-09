Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,09 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 10 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,09 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,15/42,18 грн/дол., а євро - 49,06/49,08 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 9 грудня подорожчав на 5 копійок і складав 42,30 гривні за долар, а курс євро зріс на 3 копійки і складав 49,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і складав 42,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 3 копійки і складав 49,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,80 гривні за євро.

