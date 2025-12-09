Н/ колаж УНІАН, фото УНІАН

Національний банк України встановив на середу, 10 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,09 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,15/42,18 грн/дол., а євро - 49,06/49,08 грн/євро. 

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 9 грудня подорожчав на 5 копійок і складав 42,30 гривні за долар, а курс євро зріс на 3 копійки і складав 49,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і складав 42,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 3 копійки і складав 49,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,80 гривні за євро.

