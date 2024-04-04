Продати долар можна в середньому за курсом 39,10 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 квітня, знизився на 5 копійок – до 39,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок – до 39,44 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 4 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,26 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в більшості кас банків до кінця поточного тижня перебуватиме в коридорі купівлі та продажу від 38,40 до 39,75 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 38,50 до 39,70 грн/дол.

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