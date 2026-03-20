Гривня посилюється до долара: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 23 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,82 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,77/43,82 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,63/50,67 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 20 березня подешевшав на 6 копійок і становив 44,19 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складав 51 гривню за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,30 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,15 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав також на 5 копійок і складав 51 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти.

