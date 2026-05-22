Хвилину мовчання в Україні почнуть оголошувати через системи оповіщення

Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень хвилини мовчання. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, тепер ці системи використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Також таким чином українців сповіщатимуть і про всеукраїнську акцію "Запали свічку", яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", – зазначила Свириденко.

Хвилина мовчання в Україні

Нагадаємо, в березні 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення на державному рівні загальнонаціональної хвилини мовчання. Він передбачає оголошення хвилини мовчання через державні та приватні медіа й системи цивільного захисту щодня о дев'ятій годині. Також він зобовʼязує місцеву владу забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.

