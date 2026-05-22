У 'ПриватБанку' подешевшав євро: свіжий курс валют на пʼятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 22 травня, залишився без змін і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у пʼятницю залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився - 51,81 гривні.

Національний банк встановив на 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника, який став новим історичним максимумом.

Щодо євро гривня також залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився без змін і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,75 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

