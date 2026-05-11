Долар пішов угору на тлі кризи на Близькому Сході та стрибка цін на нафту, - Reuters

Переговори між США та Іраном щодо припинення війни зайшли в глухий кут.

Долар почав тиждень зі зростання на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та фактичного блокування Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі.

Як пише Reuters, американська валюта зміцнилася після того, як стало зрозуміло, що переговори між США та Іраном щодо припинення війни зайшли в глухий кут. Американський президент Дональд Трамп назвав вимоги Тегерана "абсолютно неприйнятними".

За даними іранських медіа, Тегеран вимагав припинення бойових дій, скасування санкцій, виплати репарацій та визнання контролю Ірану над Ормузькою протокою.

На тлі геополітичної напруги інвестори почали активніше вкладатися у долар як у "захисний" актив. У результаті американська валюта подорожчала на 0,3% щодо японської єни – до 157,10 єни за долар. Євро водночас знизився на 0,28% – до 1,1754 долара.

Додатковим фактором підтримки долара стало різке зростання цін на нафту. Через блокування Ормузької протоки, якою зазвичай проходить близько 20% світових поставок нафти та газу, ринок побоюється перебоїв із постачанням енергоносіїв. Ф’ючерси на нафту Brent підскочили на 4,5% – до 105,87 долара за барель, а американська WTI – на 5%, до 100,24 долара.

Аналітики JPMorgan попереджають, що чим довше Ормузька протока залишатиметься закритою, тим вищим буде ризик нового стрибка цін на енергоносії та посилення тиску на світову економіку.

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про повне завершення бойових дій проти Ірану. Попри серйозні втрати противника, Пентагон ще має перелік об'єктів для ударів.

Раніше Трамп висловив оптимізм з приводу можливості укладення угоди з Іраном про завершення війни. Ця угода може включати умову експорту Іраном свого високозбагаченого урану до США.

