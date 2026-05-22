Цитата Гокінга про 'гучний розум' знову стала популярною: у чому її феномен

Навіть історія життя самого Гокінга нагадує, що сила інтелекту далеко не завжди пов’язана з гучними словами.

Цитата, яку приписують знаменитому британському фізику Стівену Гокінгу, про те, що "у тихих людей найгучніші уми", знову набирає популярності.

Хоча офіційного підтвердження того, що ця фраза дійсно належить Гокінгу, немає, історія самого вченого підсилює інтерес до цих слів, пише Ecoticias. Як зазначили дослідники спадщини британського вченого, цієї цитати немає в опублікованому списку його офіційних висловлювань. Проте життя Гокінга стало прикладом того, як людський розум здатний долати майже неможливі обмеження.

Майбутній автор теорії випромінювання чорних дір народився в Оксфорді 8 січня 1942 року, і ще в молодості його почала цікавити тема походження Всесвіту, природи часу та будови чорних дір. Однак у 21 рік лікарі поставили йому важкий діагноз – хвороба рухових нейронів. Вона поступово позбавляє людину контролю над м'язами, при цьому мозок людини залишається неушкодженим.

Лікарі прогнозували, що Гокінг проживе ще пару років. Однак він не тільки прожив понад півстоліття після діагнозу, а й став одним із найвидатніших вчених сучасності. Він помер у Кембриджі в 2018 році у віці 76 років.

Як прославився Гокінг

Світову славу вченому принесла робота про природу чорних дір. У 1974 році він опублікував дослідження, в якому припустив, що чорні діри здатні виділяти частинки і поступово втрачати масу. Пізніше ця теорія була названа "випромінювання Гокінга" і стала однією з ключових ідей сучасної теоретичної фізики.

Робота вченого об'єднала дві фундаментальні галузі науки – загальну теорію відносності та квантову механіку. Саме завдяки цим дослідженням виник знаменитий парадокс інформації чорної діри, який досі залишається однією з головних загадок фізики.

Незважаючи на погіршення здоров'я, Гокінг продовжував викладати, писати книги та виступати з лекціями. Після важкої пневмонії в 1985 році він втратив дар мови і почав використовувати комп'ютерну голосову систему. Біографи вченого відзначали, що тоді він навчився "мистецтву стислості", тобто висловлювати найскладніші ідеї мінімальною кількістю слів.

Саме тут фраза про "гучний розум" знаходить свій справжній сенс. Спілкування Гокінга стало повільнішим, але його мислення від цього ніяк не постраждало.

Чим ще прославився вчений

Особливу популярність вченому принесла книга, що вийшла у 1988 році. Вона познайомила мільйони читачів з космологією, чорними дірами та теорією Великого вибуху. Книга була перекладена більш ніж 40 мовами і розійшлася багатомільйонним тиражем.

Ці цифри важливі, тому що вони показали, що люди хотіли займатися точною наукою, якби хтось міг їм у цьому допомогти.

"Я думаю, що вченим важливо пояснювати свою роботу, особливо в космології", – коментував тоді Гокінг.

Також вчений обіймав посаду Лукасівського професора математики в Кембриджі – кафедру, яку колись очолював Ісаак Ньютон.

За внесок у науку він отримав десятки престижних нагород і став справжнім символом сучасної фізики.

Видання зазначило, що історія Гокінга нагадує, що сила інтелекту далеко не завжди пов'язана з гучними словами. Навіть якщо популярна цитата йому не належала, саме життя вченого стало доказом того, що найпотужніші ідеї дійсно можуть народжуватися в тиші.

Фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Гокінг помер 14 березня 2018 року. Незважаючи на те, що Гокінг багато років страждав на важку хворобу, він продовжував займатися наукою і вів активне суспільне життя. Діяльність Гокінга у сфері популяризації науки принесла йому славу та визнання далеко за межами наукових кіл.

У своїй останній книзі, яка вийшла вже після смерті вченого в жовтні 2018 року, він заявив, що "Бога немає, ніхто не керує Всесвітом".

