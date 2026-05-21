Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю: скільки коштуватиме долар

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 22 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника, який сьогодні став новим історичним максимумом.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,24/44,27 грн/дол., а до євро - 51,31/51,32 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 21 травня зріс на 6 копійок і складав 44,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,92 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і становив 51,73 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,08 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 8 копійок і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

