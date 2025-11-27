Продати долар можна в середньому за курсом 42,08 грн, а євро – 48,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 27 листопада, знизився на 8 копійок і складає 42,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,08 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 49,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,35 грн/євро, а курс продажу – 49,15 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,30 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

По відношенню до євро гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз купувати долари не так вигідно, як на початку листопада, тому що валюта подорожчала, а різниця між купівлею і продажем збільшилася. При цьому ризики того, що долар може подорожчати наступного року до 45 гривень, досить високі, тому, за його словами, вкладення у валюту можуть стати вигідними вже в середині 2026 року.

