Продати долар можна в середньому за курсом 42,10 грн, а євро – 48,90 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 грудня, зріс на 5 копійок і складає 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,10 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 18 копійок і складає 49,53 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,34 грн/євро, а курс продажу – 49,15 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 2 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня значно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 42 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що до кінця поточного року курс долара в Україні може зрости до рівня 44-45 гривень за одиницю американської валюти. Невизначеність щодо репараційного кредиту посилює тиск на гривню. За його словами, тиск на гривню посилюється, зокрема через те, що грудень є періодом значних бюджетних видатків, закриття контрактів та авансових платежів, частина яких буде переходити на валютний ринок.

