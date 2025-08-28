Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 серпня, знизився на 2 копійки – до 41,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 48,44 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,75 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,33 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,30 грн/євро, а курс продажу - 48,15 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 47,88 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 39 копійок.

Національний банк України ще більше посилив гривню минулого тижня, зменшуючи обсяг інтервенцій на тлі відносно стабільного дефіциту валюти на ринку.

На думку аналітиків інвесткомпанії ICU, восени регулятор може вдатися до збільшення коливань курсу гривні та її помірного послабленні надалі.

