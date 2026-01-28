Долар дешевшає, євро зростає: свіжий курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,65 грн, а євро – 50,88 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 28 січня, подешевшав на 15 копійок і становить 43,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,65 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,88 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,16 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,62 грн/євро, а курс продажу - 51,26 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок. Цей показник став черговими історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 січня - 51,06 грн/євро).

