Ворог лізе через кордон з Харківщиною: в ДПСУ розкрили, де найбільш гаряче

Найбільша активність біля Дехтярного, є намагання у ворога пробитися Нестерне та Кругле.

Останні тижні ворог активізувався на кордоні з Харківщиною. Про в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Кордон з РФ по всій протяжності, в тому числі в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, можна прирівнювати до лінії фронту, десь з активними бойовими діями, а десь без активності", – наголосив він.

Демченко сказав, що в останні два тижні ворог суттєво себе проявляє в межах Харківської області, зокрема, в напрямку населеного пункту Діхтярне . За його словами, там бригада "Гарт" відбиває всі спроби ворога розширити зону боїв по території України.

"Але, не досягши результату по цьому напряму, противник намагається пробитися через сусідні населені пункти – Нестерне та Кругле, але досягти просування по території України противник не може", - підкреслив він,

Демченко також сказав, що в останні дні на Харківщині ворог активізувався поблизу Вовчанська в смузі села Вовчанські Хутори, де намагається пробитися малими піхотними групами, атакуючи позиції наших підрозділів, але несе великі втрати – сотні загиблих і поранених.

Як повідомляв УНІАН, на Вовчанському напрямку за останні півтора тижні активність ворога зросла у рази. Старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "ГАРТ" Олександр Даниленко розповів, що наразі противник проводить активні штурмові дії вздовж всієї ділянки державного кордону, аби зайти на нові території.

Зазначає, що ворог хоче у нових місцях прорвати кордон, у тому числі захопити позиції військовослужбовців "ГАРТ". Дуже великі людські ресурси кидає на це противник, але українські військові відбиває ці атаки. Наша аеророзвідка вчасно виявлє ці підрозділи на стадії формування цих штурмових груп ще на території Росії.

