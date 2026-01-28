Урок 'Павутини': у США виявили, що дрони можуть легко 'рознести' авіабазу з F-35

Операція України "Павутина", під час якої було знищено значну кількість російських бомбардувальників, змусила Сполучені Штати переглянути захист власних оборонних об’єктів від атак дронів. Зокрема, увагу привернули авіабази з F-35 та оборонні заводи, що опинилися вразливими через бюрократичні прогалини.
Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону, передає Defense News.
Згідно з документом "Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets Against Unmanned Aircraft Systems (UAS)", низка об’єктів, включно з тренувальними базами, не внесені до переліку, що потребує обов’язкового захисту від безпілотників. Наприклад, авіабаза "Люк" в Арізоні, де навчаються пілоти F-35, формально не вважається об’єктом, що має охоронятися від дронів, а отже, відповідальні особи не можуть офіційно застосовувати протидронові засоби.
Подібна плутанина виникла й із заводом №42 повітряних сил у Палмдейлі: хоча завод перебуває у списку об’єктів для захисту, Пентагон не зміг однозначно підтвердити його статус, а попередні "атаки" невідомих дронів залишилися без належної реакції.
Особливу проблему становить відсутність чіткої координації: за підрахунками проведених навчань, на комунікацію та визначення, чи є дрон "своїм" чи ворожим, об’єкти мають лише 67 секунд. Експерти наголошують на необхідності створення структури, яка б синхронізувала дії державних, місцевих і територіальних органів для відбиття атак.
Операція "Павутина" - головні новини
Операція СБУ "Павутина" – це спеціальна українська контррозвідувальна і наступальна акція проти російських окупаційних сил, під час якої було знищено значну кількість російських бомбардувальників і техніки.
Її суть полягала у використанні точних даних розвідки та ударів дронами і ракетами, що дозволило завдати ударів по ключових об’єктах противника без великих втрат для українських сил. Операція показала високий рівень координації розвідки та тактичних сил, а також ефективність сучасних технологій на полі бою.
У США після цього випадку серйозно переглянули захист власних авіабаз і оборонних об’єктів від дронових атак, адже українська операція продемонструвала реальну вразливість навіть великих військових систем.