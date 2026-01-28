Урок 'Павутини': у США виявили, що дрони можуть легко 'рознести' авіабазу з F-35

Операція СБУ "Павутина" продемонструвала вразливість авіабаз і змінила уявлення Заходу про дронову війну.

Операція України "Павутина", під час якої було знищено значну кількість російських бомбардувальників, змусила Сполучені Штати переглянути захист власних оборонних об’єктів від атак дронів. Зокрема, увагу привернули авіабази з F-35 та оборонні заводи, що опинилися вразливими через бюрократичні прогалини.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону, передає Defense News.

Згідно з документом "Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets Against Unmanned Aircraft Systems (UAS)", низка об’єктів, включно з тренувальними базами, не внесені до переліку, що потребує обов’язкового захисту від безпілотників. Наприклад, авіабаза "Люк" в Арізоні, де навчаються пілоти F-35, формально не вважається об’єктом, що має охоронятися від дронів, а отже, відповідальні особи не можуть офіційно застосовувати протидронові засоби.

Подібна плутанина виникла й із заводом №42 повітряних сил у Палмдейлі: хоча завод перебуває у списку об’єктів для захисту, Пентагон не зміг однозначно підтвердити його статус, а попередні "атаки" невідомих дронів залишилися без належної реакції.

Особливу проблему становить відсутність чіткої координації: за підрахунками проведених навчань, на комунікацію та визначення, чи є дрон "своїм" чи ворожим, об’єкти мають лише 67 секунд. Експерти наголошують на необхідності створення структури, яка б синхронізувала дії державних, місцевих і територіальних органів для відбиття атак.

Операція "Павутина" - головні новини

Операція СБУ "Павутина" – це спеціальна українська контррозвідувальна і наступальна акція проти російських окупаційних сил, під час якої було знищено значну кількість російських бомбардувальників і техніки.

Її суть полягала у використанні точних даних розвідки та ударів дронами і ракетами, що дозволило завдати ударів по ключових об’єктах противника без великих втрат для українських сил. Операція показала високий рівень координації розвідки та тактичних сил, а також ефективність сучасних технологій на полі бою.

У США після цього випадку серйозно переглянули захист власних авіабаз і оборонних об’єктів від дронових атак, адже українська операція продемонструвала реальну вразливість навіть великих військових систем.

